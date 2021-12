“Mi dispiace, dovevo farlo”. Alex Belli ‘boom’, il gesto contro Soleil Sorge è inaspettato e plateale (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 20 dicembre, è andato in scena l’atteso confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore è fuori dal reality ed è ritornato in casa per parlare con l’influencer. Ne è venuta fuori una discussione in cui l’ex concorrente ha cercato di giustificarsi: “Io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil”. Quindi è intervenuto Alfonso Signorini dallo studio che ha mostrato alla vippona le immagini in cui Delia Duran (la moglie dell’attore) rimprovera Alex Belli per essersi spinto oltre sotto le coperte con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 20 dicembre, è andato in scena l’atteso confronto tra. L’attore è fuori dal reality ed è ritornato in casa per parlare con l’influencer. Ne è venuta fuori una discussione in cui l’ex concorrente ha cercato di giustificarsi: “Io voglio molto bene ae lo ripeterò all’infinito. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Io non ho mai criticato, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a”. Quindi è intervenuto Alfonso Signorini dallo studio che ha mostrato alla vippona le immagini in cui Delia Duran (la moglie dell’attore) rimproveraper essersi spinto oltre sotto le coperte con la ...

