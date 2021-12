Meteo Roma: previsioni per mercoledì 22 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) Molte nubi a tratti anche compatte nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni di rilievo; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio. Temperature comprese tra +7°C e +10°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 22 dicembre Locali piogge nel corso delle ore diurne sui settori centro settentrionali, generalmente più asciutto altrove; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il Lazio. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 22 dicembre Al Nord: Al mattino nuvolosità bassa su Pianura Padana e Liguria ma con tempo asciutto salvo delle piogge isolate, sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità in Pianura Padana con locali piogge in Emilia Romagna, invariato sui restanti settori. In serata ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) Molte nubi a tratti anche compatte nel corso delle ore diurne, ma senza fenomeni di rilievo; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio. Temperature comprese tra +7°C e +10°C.Lazio:per22Locali piogge nel corso delle ore diurne sui settori centro settentrionali, generalmente più asciutto altrove; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il Lazio.Italia:per22Al Nord: Al mattino nuvolosità bassa su Pianura Padana e Liguria ma con tempo asciutto salvo delle piogge isolate, sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità in Pianura Padana con locali piogge in Emiliagna, invariato sui restanti settori. In serata ...

