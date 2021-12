Meteo, in arrivo il ciclone di Natale: forti piogge e tanta neve in montagna (Di martedì 21 dicembre 2021) L'anticiclone delle Azzorre sta per lasciare il posto a ben tre perturbazioni atlantiche pronte a interessare le feste natalizie su gran parte d'Italia. Da giovedì 23 lo scenario Meteorologico è destinato a cambiare: correnti sempre più umide in arrivo dall'Atlantico prenderanno il posto dell'alta pressione con molte nubi verso i settori tirrenici. Dal giorno della vigilia le prime piogge bagneranno al Toscana, successivamente il Nordovest e quindi il resto del Settentrione. In questa prima fase le precipitazioni potranno risultare particolarmente intense sulla Liguria di levante e sulla Toscana settentrionale. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1300 metri circa.Le previsioni di Natale e Santo StefanoNel giorno di Natale la perturbazione proseguirà la marcia sul resto ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 dicembre 2021) L'antidelle Azzorre sta per lasciare il posto a ben tre perturbazioni atlantiche pronte a interessare le feste natalizie su gran parte d'Italia. Da giovedì 23 lo scenariorologico è destinato a cambiare: correnti sempre più umide indall'Atlantico prenderanno il posto dell'alta pressione con molte nubi verso i settori tirrenici. Dal giorno della vigilia le primebagneranno al Toscana, successivamente il Nordovest e quindi il resto del Settentrione. In questa prima fase le precipitazioni potranno risultare particolarmente intense sulla Liguria di levante e sulla Toscana settentrionale. Lacadrà sulle Alpi sopra i 1300 metri circa.Le previsioni die Santo StefanoNel giorno dila perturbazione proseguirà la marcia sul resto ...

