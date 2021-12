Meteo 21 dicembre: irrompe il freddo in Italia, ecco dove (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo le previsioni Meteo, martedì 21 dicembre in Italia ci sarà un tempo prevalentemente nuvoloso, con freddo, piogge e molta nebbia. Il freddo caratterizzerà ancora il clima nella giornata di oggi, martedì 21 dicembre, con valori in calo soprattutto al Nord e sul versante adriatico. Si prevedono locali piogge al Centro-Sud. POTREBBE INTERESSARTI: Francesca Romana D’Elia, chi era la modella morta tragicamente a Roma Immagine indicativa Meteo 21 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Si prevede un martedì nuvoloso con qualche fenomeno annesso in Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il clima cambierà drasticamente nella seconda metà della settimana di Natale, quando l’Italia sarà caratterizzata da correnti umide provenienti ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo le previsioni, martedì 21inci sarà un tempo prevalentemente nuvoloso, con, piogge e molta nebbia. Ilcaratterizzerà ancora il clima nella giornata di oggi, martedì 21, con valori in calo soprattutto al Nord e sul versante adriatico. Si prevedono locali piogge al Centro-Sud. POTREBBE INTERESSARTI: Francesca Romana D’Elia, chi era la modella morta tragicamente a Roma Immagine indicativa212021 (fonte: gettyimages) Si prevede un martedì nuvoloso con qualche fenomeno annesso in Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il clima cambierà drasticamente nella seconda metà della settimana di Natale, quando l’sarà caratterizzata da correnti umide provenienti ...

Advertising

DPCgov : ?? Sabato #18dicembre ?? Venti forti e di burrasca al Sud ?? Mareggiate lungo le coste esposte Leggi l'avviso di condi… - infoitinterno : METEO: in arrivo ARIA POLARE in tre ondate entro il 28 dicembre - infoitinterno : Previsioni Meteo: lotta tra alta pressione e correnti più fredde nord-atlantiche verso fine dicembre e inizio genna… - bralex84 : Dati allenamento #alessiobrancaccio e #massimobrancaccio, #VastoMarina 20 Dicembre 2021. Meteo sereno, temperatura… - iWebRadio : Programmi in Onda: Martedì 21 Dicembre 2021 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) - ore 08.30 ' Coming Soon ( tr… -