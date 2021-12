Mercato Roma, le mosse di Tiago Pinto per gennaio (Di martedì 21 dicembre 2021) La sessione di Mercato di gennaio è alle porte e Tiago Pinto ha il compito di rinforzare il centrocampo e la fascia destra della Roma. Il gm, per il ruolo di vice Karsdorp sta valutando Bouna Sarr, terzino classe ’92 del Bayern Monaco con l’idea di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. In piedi anche la pista Stryger Larsen dell’Udinese, mentre restano sullo sfondo i nomi di Pedersen del Feyenoord ed Henrichs del Lipsia. A centrocampo il nome più forte è quello di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, che ha il contratto in scadenza; sondato anche Freuler dell’Atalanta ma in questo caso si parla di giugno. Si allontana invece Herrera dell’Atletico Madrid. Il vero colpo però sarebbe il ritorno di Frattesi dal Sassuolo, per il quale la Roma detiene il 30% del cartellino: voci ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) La sessione didiè alle porte eha il compito di rinforzare il centrocampo e la fascia destra della. Il gm, per il ruolo di vice Karsdorp sta valutando Bouna Sarr, terzino classe ’92 del Bayern Monaco con l’idea di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. In piedi anche la pista Stryger Larsen dell’Udinese, mentre restano sullo sfondo i nomi di Pedersen del Feyenoord ed Henrichs del Lipsia. A centrocampo il nome più forte è quello di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, che ha il contratto in scadenza; sondato anche Freuler dell’Atalanta ma in questo caso si parla di giugno. Si allontana invece Herrera dell’Atletico Madrid. Il vero colpo però sarebbe il ritorno di Frattesi dal Sassuolo, per il quale ladetiene il 30% del cartellino: voci ...

