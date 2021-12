Mercato - Athlon Italy si rilancia con una nuova struttura Sales & Marketing

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 dicembre 2021), società di noleggio che fa capo a Daimler Mobility AG, e guidata sul nostrodal Managing director Matthias Micke, rivoluziona la suacon alcune conferme già all'interno dell'azienda ma, soprattutto, con l'arrivo di nuove professionalità dall'esterno. Il Direttore commerciale Federico Caracciolo, dal novembre 2020 in, dopo oltre 12 anni in LeasePlan e un'esperienza di oltre 4 anni nel commerciale di Leasys, membro del board e con un diretto riporto a Micke, ha riorganizzato in cinque aree la: "Abbiamo messo a punto un'organizzazione in grado di cogliere le opportunità dell'attuale scenario ...