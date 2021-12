Menarini | acquisiti i diritti per la commercializzazione di Nexpovio

(Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Karyopharm Therapeutics Inc., azienda farmaceutica statunitense focalizzata sulla fase commerciale, e il Gruppohanno firmato un accordo esclusivo secondo il quale il Gruppoacquisisce iper ladel prodotto(selinexor) in Europa, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e America Latina. Pagamento anticipato di 75 milioni di dollari a Karyopharm, e fino a 202.5 milioni di dollari in milestones e royalties a doppia cifra sulle vendite nette.è un inibitore selettivo orale di prima classe della esportazione nucleare per il trattamento di alcuni tipi di tumori (ematologici e potenzialmente anche tumori solidi).è il nome commerciale del prodotto (Xpovio negli Stati Uniti) e ...

Tiscali.it

ROMA - Karyopharm Therapeutics Inc., azienda farmaceutica statunitense focalizzata sulla fase commerciale, e il Gruppo Menarini hanno firmato un accordo esclusivo secondo il quale il Gruppo Menarini acquisisce i diritti per la commercializzazione del prodotto Nexpovio (selinexor) in Europa, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e America Latina. Pagamento anticipato di 75 milioni ...