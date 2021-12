Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia quarta con 4 ori, USA al comando (Di martedì 21 dicembre 2021) IL Medagliere DEI Mondiali 2021 DI nuoto IN vasca corta # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 8 8 12 28 2. Canada 7 5 2 14 3. Russia 4 7 3 14 4. Italia 4 4 6 14 5. Cina 4 1 1 6 6. Svezia 2 5 3 10 7. Paesi Bassi 2 2 3 7 8. Hong Kong 2 0 1 3 9. Israele 2 0 0 2 9. Giappone 2 0 0 2 11. Germania 1 1 1 3 12. Brasile 1 0 1 2 12. Gran Bretagna 1 0 1 2 14. Austria 1 0 0 1 14. Bielorussia 1 0 0 1 14. Corea del Sud 1 0 0 1 14. Polonia 1 0 0 1 18. Lituania 0 1 1 2 18. Sudafrica 0 1 1 2 18. Svizzera 0 1 1 2 18. Irlanda 0 1 1 2 22. Francia 0 1 0 1 22. Norvegia 0 1 0 1 22. Trinidad & Tobago 0 1 0 1 22. Tunisia 0 1 0 1 26. Bosnia Erzegovina 0 0 1 1 26. Romania 0 0 1 1 26. Ucriana 0 0 1 1 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) ILDEIDIIN# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 8 8 12 28 2. Canada 7 5 2 14 3. Russia 4 7 3 14 4.4 4 6 14 5. Cina 4 1 1 6 6. Svezia 2 5 3 10 7. Paesi Bassi 2 2 3 7 8. Hong Kong 2 0 1 3 9. Israele 2 0 0 2 9. Giappone 2 0 0 2 11. Germania 1 1 1 3 12. Brasile 1 0 1 2 12. Gran Bretagna 1 0 1 2 14. Austria 1 0 0 1 14. Bielorussia 1 0 0 1 14. Corea del Sud 1 0 0 1 14. Polonia 1 0 0 1 18. Lituania 0 1 1 2 18. Sudafrica 0 1 1 2 18. Svizzera 0 1 1 2 18. Irlanda 0 1 1 2 22. Francia 0 1 0 1 22. Norvegia 0 1 0 1 22. Trinidad & Tobago 0 1 0 1 22. Tunisia 0 1 0 1 26. Bosnia Erzegovina 0 0 1 1 26. Romania 0 0 1 1 26. Ucriana 0 0 1 1 Foto: LaPresse

