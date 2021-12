Matthew McConaughey e Jimmy Fallon spiegano in musica perché questo Natale sarà diverso (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Jimmy Fallon ha coinvolto il premio Oscar Matthew McConaughey in una performance musicale intitolata This Christmas will be different, ecco il divertente VIDEO. Matthew McConaughey e Jimmy Fallon hanno realizzato una divertente canzone natalizia con cui spiegano come questo Natale sarà diverso da quello dell'anno scorso. Il VIDEO condiviso online mostra il presentatore e il premio Oscar celebrare la possibilità di ritornare a casa dalla famiglia per festeggiare insieme alle persone amate. La canzone This Christmas will be different riepiloga infatti tutto quello che accade quando ci si ritrova a Natale. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021)ha coinvolto il premio Oscarin una performancele intitolata This Christmas will be different, ecco il divertentehanno realizzato una divertente canzone natalizia con cuicomeda quello dell'anno scorso. Ilcondiviso online mostra il presentatore e il premio Oscar celebrare la possibilità di ritornare a casa dalla famiglia per festeggiare insieme alle persone amate. La canzone This Christmas will be different riepiloga infatti tutto quello che accade quando ci si ritrova a. ...

Advertising

AMedaglini : RT @ArturoB23022138: Matthew McConaughey si sta trasformando in Marzullo ?? - marinmpersonale : RT @ArturoB23022138: Matthew McConaughey si sta trasformando in Marzullo ?? - SfortunatoD : RT @ArturoB23022138: Matthew McConaughey si sta trasformando in Marzullo ?? - ArturoB23022138 : Matthew McConaughey si sta trasformando in Marzullo ?? - maremmamaiaIa : RT @puparulepatan: Raffaele Sollecito è identico a Matthew McConaughey -