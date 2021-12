Matteo Bassetti | l’annuncio choc in diretta | “Basta bugie | gli italiani devono sapere la verità”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'emergenza non c'è, e serve solo a giustificare alcune misure. L'infettivologola tocca piano commentando l'andamento della pandemia e la minaccia della variante Omicron sulle feste di Natale e Capodanno. Il punto di osservazione da cui parte è quello del reparto di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. "In Liguria i casi più gravi, che arrivano in terapia intensiva, in questo momento sono 30 e 24 di questi sono pazienti non vaccinati" ha detto il primario a Cusano Italia Tv. "Negli altri reparti il flusso è continuo e arrivano sia vaccinati sia non vaccinati. I soggetti vaccinati però, se non hanno altri gravi problemi di salute e non sono immunodepressi, hanno dei quadri clinici molto più blandi e tranquilli. Il vaccino quindi è stato in grado fino ad oggi di attenuare le forme più gravi di malattia. Ci ...