Maserati Grecale - Collaudi tra le nevi per la Trofeo (Di martedì 21 dicembre 2021) Come da tradizione, nel periodo invernale i test dei prototipi si spostano verso le nevi del Nord Europa e, di conseguenza, le foto spia si colorano di bianco. La Maserati Grecale non sfugge a queste consuetudini: la vediamo qui alle prese con le condizioni climatiche estreme della Scandinavia. Freno e scarico da Trofeo. Nelle immagini si riconosce subito la livrea che caratterizza, ormai da tempo, i prototipi della Suv del Tridente. In questo caso, però, emerge qualche piccolo indizio in più. I grandi cerchi di lega nascondono infatti delle pinze freno di colore rosso, mentre al posteriore ritroviamo gli scarichi squadrati già avvistati in precedenza. Appare chiaro, quindi, che questi particolari siano caratteristici della futura versione Trofeo, posizionata all'apice della gamma per prestazioni e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 dicembre 2021) Come da tradizione, nel periodo invernale i test dei prototipi si spostano verso ledel Nord Europa e, di conseguenza, le foto spia si colorano di bianco. Lanon sfugge a queste consuetudini: la vediamo qui alle prese con le condizioni climatiche estreme della Scandinavia. Freno e scarico da. Nelle immagini si riconosce subito la livrea che caratterizza, ormai da tempo, i prototipi della Suv del Tridente. In questo caso, però, emerge qualche piccolo indizio in più. I grandi cerchi di lega nascondono infatti delle pinze freno di colore rosso, mentre al posteriore ritroviamo gli scarichi squadrati già avvistati in precedenza. Appare chiaro, quindi, che questi particolari siano caratteristici della futura versione, posizionata all'apice della gamma per prestazioni e ...

