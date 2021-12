Martina Franca | sequestrati quindicimila giocattoli ed oltre ottomila catene luminose Guardia di finanza

(Di martedì 21 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guarda di: In vista delle imminenti festività, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato gli interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di, hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di esercizi commerciali gestiti da extracomunitari, all’esito dei quali sono stati complessivamente sottoposti a sequestro 15.000e 8.000natalizie, tutti privi delle indicazioni in lingua italiana e dell’etichettatura riportante le informazioni minime riguardanti la denominazione merceologica del prodotto, il produttore, il Paese di origine, l’eventuale ...

Nell'entroterra, segnaliamo Martina Franca e la Valle d'Itria, a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto. Praticare yoga con gli occhi posati sull'orizzonte "...L'incontro era stato convocato dall'assessore comunale alle Attività produttive, Bruno Maggi. Tema, la riorganizzazione degli spazi del mercato settimanale a Martina Franca. Agli ambulanti l'esito della prima riunione, ieri sera, non è andato benissimo. Per i sindacati erano presenti Confcommercio, Cari, Confesercenti e Cisl. Le nuove condizioni ipotizzate,...In vista delle imminenti festività, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato gli interventi a contrasto dell'illecita commercializzazione di prodotti non conformi e pote ...