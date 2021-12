Maria Teresa, la figlia di Maria Antonietta che sopravvisse alla Rivoluzione (Di martedì 21 dicembre 2021) Era il 16 ottobre 1793 quando presso Place de la Concorde a Parigi, allora chiamata Place de la Révolution, giungeva un carro che vedeva a bordo la regina Maria Antonietta, condannata alla ghigliottina: umiliata e provata dalla prigionia e reduce dal processo che allora la vedeva accusata di atti incestuosi nei confronti del figlio Luigi di soli 8 anni. La giovane Maria Antonietta, all’età di 37 anni aveva avuto altri tre figli, di cui la primogenita Marie-Thérèse, al secolo Maria Teresa Carlotta di Francia, la quale nel corso degli anni successivi, a dispetto delle innumerevoli disgrazie che colpirono ripetutamente la sua sfortunata dinastia, rivelò una personalità forte, tenace, ribelle, e ... Leggi su robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Era il 16 ottobre 1793 quando presso Place de la Concorde a Parigi, allora chiamata Place de la Révolution, giungeva un carro che vedeva a bordo la regina, condannataghigliottina: umiliata e provata dprigionia e reduce dal processo che allora la vedeva accusata di atti incestuosi nei confronti del figlio Luigi di soli 8 anni. La giovane, all’età di 37 anni aveva avuto altri tre figli, di cui la primogenita Marie-Thérèse, al secoloCarlotta di Francia, la quale nel corso degli anni successivi, a dispetto delle innumerevoli disgrazie che colpirono ripetutamente la sua sfortunata dinastia, rivelò una personalità forte, tenace, ribelle, e ...

rep_torino : Fondazione Lavazza: il cammino inizia nel nome di Maria Teresa, 'fata dei desideri' per l'ospedale dei bambini [di… - rep_torino : Fondazione Lavazza: il cammino inizia nel nome di Maria Teresa, 'fata dei desideri' per l'ospedale dei bambini [agg… - Roby_BN : @MariaMtmagno Grazie Maria Teresa ?buona giornata a te ???...è brutto da vedere?????? - Ro_Berta_42 : @mariateresacip Cara Maria Teresa, ti ringrazio. Le tue parole sono sempre preziose. Le stringo forte a me. ? - alessia_1405 : @BattitoreLiber4 Era pure colui che nominava spesso Maria Teresa soprannominandola la “cuoca” quando poi faceva l’amicone. -