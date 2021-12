(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Evidentemente, è il suo fiuto da vecchio pm antiche gli fa lanciare l’allarme.il raid nel Palazzo comunale di via Verdi dello scorso week end con l’albero di Natale trafugato e le 3 palme date alle fiamme ieri sera in villa comunale, il consigliere comunale Catellodenuncia – tramite comunicato stampa – quanto di seguito: “E’ stata la “longa manus” della: con l’ennesimo episodio vuole distogliere dai propri affari illeciti forze dell’ordine e inquirenti“. “Casualità o strategia? – si chiede il rappresentante della minoranza consiliare – È una domanda che, secondo la mia esperienza, sarebbe bene iniziare a porsi. I segnali di allarme sono tanti e tutti convergenti. Fatti più o meno casuali, il furto di chilometri di rame dalla Galleria Vittoria, quello ...

Advertising

anteprima24 : ** #Maresca avvisa i colleghi napoletani: dopo l'#Incendio, sente puzza di #Camorra ** -

Ultime Notizie dalla rete : Maresca avvisa

Sampdoria News 24

... vorrebbe per lui un ruolo nell'eventuale giunta Michetti, e: 'Sono mancati i voti della ... A Napoli, Manfredi conquista il primo turno:è sideralmente lontano al 20%, la lista leghista è ...... vorrebbe per lui un ruolo nell'eventuale giunta Michetti, e: 'Sono mancati i voti della ... A Napoli, Manfredi conquista il primo turno:è sideralmente lontano al 20%, la lista leghista è ...Giudice e consigliere comunale insieme. E' un caso la vicenda di Catello Maresca, tornato in magistratura. L'ex sostituto pg di .... Maresca, dopo le elezioni comunali, ha chiesto di rientrare in magi ...Ermini: "Si è sempre parlato delle porte girevoli ma non si è mai affrontato il tema, ben più diffuso, dei giudici impegnati nella politica locale" ...