Mare fuori 2, trama ultima puntata 22 dicembre: il ripensamento di Carmine (Di martedì 21 dicembre 2021) Il finale di stagione di Mare fuori 2 in onda in prima serata su Rai Due mercoledì 22 dicembre riserverà tanti colpi di scena ai fedeli telespettatori. La puntata composta dagli episodi intitolati Colpevole d'innocenza e Il punto di rottura vedrà al centro della scena Carmine. Il giovane si procurerà un'arma e sarà pronto ad uccidere Pirucchio, ma poi non avrà il coraggio di farlo e si darà alla fuga con Filippo. I due, riusciranno a sfuggire ad un attentato destinato ad Edoardo e correranno a fermare il matrimonio di Naditza. Intanto, Rosa dirà ad Edoardo che Mimmo li ha traditi e minaccerà Carmine. Infine, Cardiotrap cercherà di mettere fine alla relazione tra Gemma e Fabio.

