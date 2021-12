Marco Mengoni | telefonata bollente | rivoluzione nella sua carriera | pronto a dire si

(Di martedì 21 dicembre 2021) Una proposta pazzesca per. Un esordio incredibile: il noto cantante èa lanciarsinuova avventuraper lanciarsi (Youtube)è uno dei cantanti più amati d’Italia. Uomo silenzioso e molto riservato, è uscito alla ribalta nel 2009, quando ha vinto X-Factor Italia. Da lì in poi i successi sono arrivati uno dopo l’altro, per unache davvero ha raggiunto numeri e soddisfazioni incredibili. Da poco uscito con il suo nuovo album “Materia (Terra)”, per lui si stanno aprendo tantissimi palchi e numerose porte. Per il 2022, infatti, gli è arrivata una proposta unica e irripetibile e il talentuoso cantante sembra...

Advertising

RadioItalia : .@mengonimarco chiude il 2021 da re dei brani italiani più trasmessi in tutto l'anno! - SkyTG24 : Marco Mengoni, due incontri speciali a teatro: info e date - RadioItalia : Marco Mengoni canta “Luce”! Il pubblico in studio è incantato! ?? #mengoniradioitalia @mengonimarco - MMilmiosorriso : Praticamente nel giorno di Natale è nato Gesù e ci si scambia i regali. Siccome Marco Mengoni è nato lo stesso gior… - simona_soglia : RT @Sanremo__2022: +++MARCO MENGONI OSPITE FISSO DELLE 5 SERATE DEL FESTIVAL+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni

Dopo la pubblicazione del suo nuovo album "Materia (Terra)", lo scorso venerdì 3 dicembre,incontrerà dal vivo i fan della Penisola durante due incontri a teatro . In programma a Milano e Roma , gli appuntamenti speciali con il cantautore di "Cambia Un Uomo", entrerà nel vivo ....push({});festeggia risultati di Materia (Terra): il nuovo album è il più venduto nei negozi per Natale. Ritorno da record per. Il cantautore di Ronciglione, anche se non primo in ...Sanremo 2022: Marco Mengoni sarà l'ospite fisso del Festival per tutte e cinque le puntata: cosa farà, al posto di chi, la scelta di Amadeus ...Prenderà ufficialmente il via martedì 1 febbraio l'edizione 2022 del Festival di Sanremo, che anche quest'anno sarà condotto da Amadeus. A q ...