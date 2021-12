Mara Venier all’improvviso la “dichiarazione d’amore” al super conduttore: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati” (Di martedì 21 dicembre 2021) Mara Venier si lascia andare all’importante dichiarazione in merito al conduttore televisivo: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati”. La conduttrice televisiva da anni è ormai divenuta personaggio noto nel panorama nazionale. Il tutto grazie ad una professionalità unica che le ha permesso di portare in auge Domenica In, in onda sulle reti Nazionali. Mara Venier ha fatto scuola a tantissime colleghe che hanno intrapreso questa strada. Senza dimenticare che ha praticamente portato avanti una vera ‘lotta’ sugli ascolti con Barbara D’urso. Mara Venier topic news 17.12.21 (web source)Arriva però anche la dichiarazione in merito al ... Leggi su topicnews (Di martedì 21 dicembre 2021)si lascia andare all’importantein merito altelevisivo: “Danon cipiù”. La conduttrice televisiva da anni è ormai divenuta personaggio noto nel panorama nazionale. Il tutto grazie ad una professionalità unica che le ha permesso di portare in auge Domenica In, in onda sulle reti Nazionali.ha fatto scuola a tantissime colleghe che hanno intrapreso questa strada. Senza dimenticare che ha praticamente portato avanti una vera ‘lotta’ sugli ascolti con Barbara D’urso.topic news 17.12.21 (web source)Arriva però anche lain merito al ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri 19 dicembre: Michelle Hunziker sconfitta, vola Mara Venier - zazoomblog : Mara Venier quella volta in cui l’ospite non si è presentata in diretta: non era mai successo - #Venier #quella… - zazoomblog : Fuoco e fiamme a “Domenica In” Mara Venier zittisce in malo modo Sabrina Salerno - #Fuoco #fiamme #“Domenica… - zazoomblog : Allarme Covid in Rai Mara Venier vuota il sacco in diretta: “Qui siamo rimasti in tre” - #Allarme #Covid #Venier… - infoitcultura : Bufera a Domenica In. Mara Venier zittisce Sabrina Salerno e finisce sotto accusa: 'Che cafona!' -