Manuel in crisi dopo la sorpresa di suo padre, Lulù snobbata cerca di consolarlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Si poteva fare un messaggio di tipo di verso per Manuel Bortuzzo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri sera? Probabilmente si. Il padre di Manuel sa bene che se resta nella casa del Grande Fratello non ha modo di allenarsi eppure ieri sera per l'ennesima volta ha caricato il giovane di troppe responsabilità. Se consideriamo che Manuel in questi tre mesi avrà parlato tre volte in croce della sua voglia di fare le Olimpiadi e di tornare ad allenarsi, si comprende realmente quando il ragazzo sia ancora poco pronto a gettarsi animo e corpo in questo viaggio. Del resto se ci avesse tenuto più di ogni altra cosa, sarebbe uscito la scorsa settimana, cosa che non ha fatto. Probabilmente perchè è più chi sta intorno a credere in questa cosa, che lui stesso. Tra l'altro il padre di ...

DBalcanio : Manuel per me sta in crisi perché il padre ha detto che fuori sta frequentando Aldo si è fatto pure il suo stesso t… - Quantisticalux : Il padre di Manuel non credo ami particolarmente Lulù! Difatti non l'ha neanche citata!Su di lei i suoi genitori ne… - mickyCREE : Manuel è in crisi SOLO per Parigi ! #gfvip - Marshmellos_ : RT @Annevicix: Comunque entrambi i genitori di Manuel mettono sempre in crisi il figlio… gli buttano delle parole così da lasciarlo a pensa… - Annevicix : Comunque entrambi i genitori di Manuel mettono sempre in crisi il figlio… gli buttano delle parole così da lasciarl… -