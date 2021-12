Manuel in crisi al GF Vip, Lulù lo consola: “Non devi piangere amore…”, ecco cosa è successo (Di martedì 21 dicembre 2021) Momento di crisi per Manuel Bortuzzo dopo la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il nuotatore ha ricevuto la sorpresa di papà Franco (che ha evitato in ogni modo di nominare Lulù Selassiè) svelando di sentirsi fuori luogo. Manuel in crisi al GF Vip: Lulù consola il fidanzato Dopo la diretta Manuel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 dicembre 2021) Momento diperBortuzzo dopo la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il nuotatore ha ricevuto la sorpresa di papà Franco (che ha evitato in ogni modo di nominareSelassiè) svelando di sentirsi fuori luogo.inal GF Vip:il fidanzato Dopo la diretta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

