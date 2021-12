Manovra | Verducci | ' primo passo per indennità di discontinuità lavoratori cultura'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "C'è unper riconoscere finalmente il carattere 'discontinuo' deidelle arti performative: un Fondo di 70 milioni per il sostegno economico temporaneo (Set) deidello spettacolo. È un, anche se non ancora sufficiente". Così il senatore Francesco, vicepresidente della commissionedel Senato. "Sarà fondamentale indirizzarlo, già nelle prossime settimane nel corso della discussione della legge-delega in materia, verso l'istituzione di una vera e propria «di» e di misure universali di welfare rivolte a tutte le lavoratrice e i, subordinati e autonomi, del settore creativo, dello ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Verducci

LiberoQuotidiano.it

... sono un settore decisivo per la potenzialità dell'intero sistema - Paese e necessitano un sostegno specifico', concludePioggia di emendamenti alla2022. Sono 6.290 le proposte di modifica allapresentate dai partiti in commissione Bilancio al Senato. Nello specifico, sono 1.108 gli ... Francesco...Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "C'è un primo passo per riconoscere finalmente il carattere 'discontinuo' dei lavoratori delle arti performative: un Fondo di 70 milioni per il sostegno economico temporane ...Roma, 11 dic. "Come Partito Democratico, abbiamo presentato un emendamento alla legge di bilancio, in discussione in Senato, per estendere il taglio del costo d ...