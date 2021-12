Manovra, ritorno alla Camera il 28 dicembre: possibile ok verso Capodanno, gli emendamenti approvati (Di martedì 21 dicembre 2021) Senato e Parlamento contro il tempo: è una corsa all’ultimo minuto per chiudere con successo la Manovra, che in nottata è arrivata al Senato, dove con due votazioni sono stati approvati i numerosi emendamenti. Se tutto va bene, il parlamento comincerà i lavori della Manovra il prossimo 28 dicembre, andando avanti per giorni, puntando ad un’approvazione in tempo per Capodanno. Manovra, lavori sospesi per Rendiconto 2020 e Bilancio interno 2021 La Manovra arriva al novantesimo, e di ora in ora i lavori continuano a sembrare complessi e piuttosto lenti. In mattinata il lavoro sulla Manovra, riporta Ansa, è stato peraltro sospeso al fine di approvare due documenti, ovvero il rendiconto 2020 ed il bilancio interno 2021. Il voto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Senato e Parlamento contro il tempo: è una corsa all’ultimo minuto per chiudere con successo la, che in nottata è arrivata al Senato, dove con due votazioni sono statii numerosi. Se tutto va bene, il parlamento comincerà i lavori dellail prossimo 28, andando avanti per giorni, puntando ad un’approvazione in tempo per, lavori sospesi per Rendiconto 2020 e Bilancio interno 2021 Laarriva al novantesimo, e di ora in ora i lavori continuano a sembrare complessi e piuttosto lenti. In mattinata il lavoro sulla, riporta Ansa, è stato peraltro sospeso al fine di approvare due documenti, ovvero il rendiconto 2020 ed il bilancio interno 2021. Il voto ...

