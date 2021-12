Manovra: Renzi, 'annullata possibilità di fare lavoro serio, regole parlamentari stravolte' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Giovedì interverrò in Aula sulla Legge di Bilancio, dicendo le tante cose positive di questa legge e anche esprimendo il dispiacere perché anche quest'anno si è annullata la possibilità per i parlamentari di fare un lavoro serio e tempestivo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Il primo voto utile espresso dal Parlamento sulla Legge di Bilancio è stato fatto stanotte alle 4. Così non va bene. Se vogliamo superare il bicameralismo va fatta una riforma, non un continuo stravolgimento delle regole parlamentari", aggiunge Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Giovedì interverrò in Aula sulla Legge di Bilancio, dicendo le tante cose positive di questa legge e anche esprimendo il dispiacere perché anche quest'anno si èlaper idiune tempestivo". Lo scrive Matteonella sua enews. "Il primo voto utile espresso dal Parlamento sulla Legge di Bilancio è stato fatto stanotte alle 4. Così non va bene. Se vogliamo superare il bicameralismo va fatta una riforma, non un continuo stravolgimento delle", aggiunge

