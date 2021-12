Manovra, da Irpef a bollette e bonus tv: le novità (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalla nuova Irpef al taglio delle bollette di luce e gas, passando per il contrasto alle delocalizzazioni e per la stretta sulle frodi legate ai bonus edilizi. Gli emendamenti alla Manovra presentati dal governo sono stati approvati dalla commissione Bilancio, nel corso delle votazioni che sono iniziate nella nottata e proseguire per 12 ore consecutivamente. Le proposte di modifica contengono ben due decreti legge: ‘Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche’ e ‘Misure urgenti finanziarie e fiscali’ (con 3,2 miliardi di risorse aggiuntive). Il provvedimento, dopo il via libera con mandato al relatore, è passato all’esame dell’aula. Irpef: quattro aliquote (23%, 25%, 35%, 43%) e nuovo metodo di calcolo delle detrazioni, con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalla nuovaal taglio delledi luce e gas, passando per il contrasto alle delocalizzazioni e per la stretta sulle frodi legate aiedilizi. Gli emendamenti allapresentati dal governo sono stati approvati dalla commissione Bilancio, nel corso delle votazioni che sono iniziate nella nottata e proseguire per 12 ore consecutivamente. Le proposte di modifica contengono ben due decreti legge: ‘Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche’ e ‘Misure urgenti finanziarie e fiscali’ (con 3,2 miliardi di risorse aggiuntive). Il provvedimento, dopo il via libera con mandato al relatore, è passato all’esame dell’aula.: quattro aliquote (23%, 25%, 35%, 43%) e nuovo metodo di calcolo delle detrazioni, con il ...

