Manovra, approvato l’emendamento sul Superbonus al 110%: salta il vincolo Isee per le villette (Di martedì 21 dicembre 2021) approvato l’emendamento alla Legge di bilancio sul Superbonus 110% per il 2022. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l’esame della Manovra. L’intesa, raggiunta dopo settimane di trattative portate avanti dalla maggioranza, non prevede più limite di Isee per la richiesta dell’incentivo, destinato alla riqualificazione energetica o alla messa in sicurezza delle villette e delle unifamiliari. Niente tetto a 25 mila euro, dunque, sui finanziamenti, introdotto inizialmente dal governo. Resta il vincolo del 30% dei lavori completati entro il 30 giugno (ma non il 60%, come previsto all’inizio). La proroga dell’incentivo, inoltre, varrà anche per le seconde case e non solo per ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021)alla Legge di bilancio sulper il 2022. Il testoè lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l’esame della. L’intesa, raggiunta dopo settimane di trattative portate avanti dalla maggioranza, non prevede più limite diper la richiesta dell’incentivo, destinato alla riqualificazione energetica o alla messa in sicurezza dellee delle unifamiliari. Niente tetto a 25 mila euro, dunque, sui finanziamenti, introdotto inizialmente dal governo. Resta ildel 30% dei lavori completati entro il 30 giugno (ma non il 60%, come previsto all’inizio). La proroga dell’incentivo, inoltre, varrà anche per le seconde case e non solo per ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Approvato l'emendamento alla manovra sul Superbonus 110%, che toglie il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo… - Agenzia_Ansa : Approvato l'emendamento alla manovra sul Superbonus 110%, che toglie il vincolo del tetto Isee per le villette. Il… - Radio1Rai : ?? #Manovra: approvato l'emendamento sul #Superbonus 110%. Eliminato il vincolo del tetto Isee per le villette - orizzontescuola : Scuole in isole minori, 9 milioni in 3 anni: approvato emendamento alla manovra. Casa (M5S): “Grande risultato” - Lspazio1 : RT @ItaliaOggi: Manovra, approvato l'emendamento sul Superbonus -