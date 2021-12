Manovra al voto: ok a superbonus, eliminato tetto Isee. Da Irpef a bollette, via libera a emendamenti governo (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le misure che hanno ottenuto il via libera lo stop alla tassa sui tavolini per tre mesi. Dieci milioni ai proprietari di case occupate abusivamente. Edili-ceramisti andranno in pensione prima con 32 anni contributi. Innalzato da 5mila a 10mila euro nel 2022 il tetto di spesa per il bonus mobili Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra le misure che hanno ottenuto il vialo stop alla tassa sui tavolini per tre mesi. Dieci milioni ai proprietari di case occupate abusivamente. Edili-ceramisti andranno in pensione prima con 32 anni contributi. Innalzato da 5mila a 10mila euro nel 2022 ildi spesa per il bonus mobili

