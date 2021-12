Manovra, al via i lavori in Commissione, ma resta il nodo Superbonus (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via nella notte i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra economica. La seduta è slittata più volte, dopo diverse riunioni tra Governo e maggioranza. resta ancora da sciogliere il nodo del Superbonus. Secondo l’intesa raggiunta la riformulazione dovrebbe cancellare il tetto Isee di 25mila euro per le villette unifamiliari, ma l’emendamento è stato subito accantonato per ulteriori approndimenti, e la seduta della Commissione, che si svolge nell’Aula di Palazzo Madama per garantire il distanziamento, è stata sospesa.In precedenza, tra le norme approvate, il bonus mobili che innalza il tetto di spesa da 5.000 a 10.000 euro, come ha riferito la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e senatrice Pd, Caterina Bini. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via nella notte idellaBilancio del Senato sullaeconomica. La seduta è slittata più volte, dopo diverse riunioni tra Governo e maggioranza.ancora da sciogliere ildel. Secondo l’intesa raggiunta la riformulazione dovrebbe cancellare il tetto Isee di 25mila euro per le villette unifamiliari, ma l’emendamento è stato subito accantonato per ulteriori approndimenti, e la seduta della, che si svolge nell’Aula di Palazzo Madama per garantire il distanziamento, è stata sospesa.In precedenza, tra le norme approvate, il bonus mobili che innalza il tetto di spesa da 5.000 a 10.000 euro, come ha riferito la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e senatrice Pd, Caterina Bini. ...

