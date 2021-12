Manovra 2022 | grazie all’impegno ed alla coesione della maggioranza raggiunto l’ok al superbonus 110% senza tetto Isee

(Di martedì 21 dicembre 2021) Intanto la buona notizia: sul fronteè finalmente giunto il via libera aldel, ealcun. Una via libera già preceduto nella notte scorsa dal ‘Sì’ all’innalzamento deldel bonus mobili da 5mila euro, ora a 10mila euro, così come al posticipo di 2 anni all’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore. Quindi lo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese, rivolto ai contratti di apprendistato di primo livello per i giovani under 25. Premiata lae l’impegno di tutta la, riuscita a portare in porto tutte le variazioni Dunque,anchetenacia di tutta la ...

Advertising

SkyTG24 : Manovra, blocco licenziamenti fino ad aprile 2022: a chi si applica e cosa prevede - 58_luigina : RT @romatoday: Bonus a pioggia e le 'mancette' dei partiti: tutte le novità della Manovra 2022 - iolanda_pitti : RT @romatoday: Bonus a pioggia e le 'mancette' dei partiti: tutte le novità della Manovra 2022 - romatoday : Bonus a pioggia e le 'mancette' dei partiti: tutte le novità della Manovra 2022 - moisescresp71 : Bonus a pioggia e le 'mancette' dei partiti: tutte le novità della Manovra 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2022

Cartelle: da 60 a 180 giorni per pagare È prolungato a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre del. Come si legge nella relazione tecnica, l'...Si parla quindi di sciopero, mentre il governo si appresta giovedì 28 ottobre a varare lain un Consiglio dei ministri dedicato. All'uscita da Palazzo Chigi, dopo tre ore di confronto ...Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l'esame della legge di bilancio. La manovra approda in Aula al Senato alle 15.30 ...Superbonus 110% - Non ci sarà il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio ...