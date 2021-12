Mai così tanti contagi da novembre 2020: dalla Lombardia alla Campania, le Regioni a rischio zona gialla o arancione (Di martedì 21 dicembre 2021) Non sarà un Natale in bianco per l’Italia, o almeno non per tutte le Regioni. Da settimane, sono in costante aumento i casi Covid-19, spinti dalla diffusione della variante Omicron. Nelle ultime 24 ore è stata superata quota 30 mila casi in un giorno, mai così tanti da novembre 2020. E così molte Regioni cambiano colore, o si preparano a farlo, in vista dei dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Sono già in giallo Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Province di Bolzano e Trento, Liguria, Marche e Veneto. Veneto in arancione? La Regione del governatore Luca Zaia rischia di virare a breve verso l’arancione: «Il nostro modello dice che almeno fino alla prima ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Non sarà un Natale in bianco per l’Italia, o almeno non per tutte le. Da settimane, sono in costante aumento i casi Covid-19, spintidiffusione della variante Omicron. Nelle ultime 24 ore è stata superata quota 30 mila casi in un giorno, maida. Emoltecambiano colore, o si preparano a farlo, in vista dei dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Sono già in giallo Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Province di Bolzano e Trento, Liguria, Marche e Veneto. Veneto in? La Regione del governatore Luca Zaia rischia di virare a breve verso l’: «Il nostro modello dice che almeno finoprima ...

