Magalli, chiude “Una parola di troppo” , Dagospia lo massacra e lui risponde: “Vi divertite a infangarmi …” (Di martedì 21 dicembre 2021) Giancarlo Magalli, dopo l’addio a I fatti vostri, il programma del mezzogiorno che va in onda su Rai 2 e che lo stesso conduttore ha guidato per tantissimi anni, si è cimentato con un nuovo genere, il quiz con “Una parola di troppo”. Ci sono varie incertezze sulla buona riuscita del programma e, se da una parte c’è Giancarlo Magalli che sostiene che il programma, come era previsto fin dall’inizio, è terminato dopo 30 puntate e probabilmente ritornerà in primavera, c’è chi sostiene che sia stato cancellato prima del tempo perchè un flop. Tra chi ha dato questa versione così spietata c’è Dagospia e per questo c’è stato uno scontro di fuoco. Vediamo cosa è accaduto. Dagospia contro il quiz di Giancarlo Magalli: “Pochi ascolti per prolungare l’agonia. Da gennaio non sarà ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 dicembre 2021) Giancarlo, dopo l’addio a I fatti vostri, il programma del mezzogiorno che va in onda su Rai 2 e che lo stesso conduttore ha guidato per tantissimi anni, si è cimentato con un nuovo genere, il quiz con “Unadi”. Ci sono varie incertezze sulla buona riuscita del programma e, se da una parte c’è Giancarloche sostiene che il programma, come era previsto fin dall’inizio, è terminato dopo 30 puntate e probabilmente ritornerà in primavera, c’è chi sostiene che sia stato cancellato prima del tempo perchè un flop. Tra chi ha dato questa versione così spietata c’èe per questo c’è stato uno scontro di fuoco. Vediamo cosa è accaduto.contro il quiz di Giancarlo: “Pochi ascolti per prolungare l’agonia. Da gennaio non sarà ...

Advertising

VelvetMagIta : Giancarlo Magalli, chiude il suo show pomeridiano: ci sarà un seguito? #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Magalli, Una parola di troppo chiude: le cause e la stoccata a Rai Due - ParliamoDiNews : Magalli, Una parola di troppo chiude: le cause e la stoccata a Rai Due #magalli #parola #chiude #cause #stoccata - infoitcultura : Chiude il quiz di Magalli su Rai Due: 'Fine dell'agonia' - infoitcultura : Una parola di troppo chiude, Magalli: “Nessun flop per gli ascolti, la data era già decisa” -