Mafiosi e immigrati senza permesso di soggiorno, ecco gli ultimi furbetti del reddito di cittadinanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Mafiosi e immigrati senza permesso di soggiorno, ecco gli ultimi furbetti a cui gli italiani hanno pagato il reddito di cittadinanza. Sono andati così in fumo 300mila euro, per dare il reddito di cittadinanza – folle invenzione assistenziale sponsorizzata da Cinquestelle e Pd – a trentanove imbroglioni che sono stati ora denunciati alla Procura di Termini Imerese, dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri e del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Palermo. I nuovi furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dalle forze dell'ordine e residenti nei Comuni di Misilmeri, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Campofelice, Godrano, Villafrati, ...

