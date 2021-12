Madagascar, ministro si salva nuotando per 12 ore dopo un incidente con l’elicottero: “Il mio tempo di morire non è ancora arrivato” (Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno nuotato per circa 12 ore fino a riva dopo che il loro elicottero ha avuto un incidente a nord-est del Madagascar: è l’avventura capitata a Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia, e a un altro sopravvissuto, secondo quanto raccontato dalle autorità locali. Sono ancora in corso le ricerche degli altri due passeggeri dopo quanto avvenuto ieri per cause non chiare, come hanno spiegato polizia e autorità portuali. Gelle e un poliziotto hanno toccato terra nella città balneare di Mahambo stamattina – 21 dicembre -, sembra dopo essere saltati fuori dall’elicottero, come ha riferito Jean-Edmond Randrianantenaina, a capo dell’autorità portuale. In un video condiviso sui social media, il 57enne Gelle appare esausto su una sedia a sdraio, ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno nuotato per circa 12 ore fino a rivache il loro elicottero ha avuto una nord-est del: è l’avventura capitata a Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia, e a un altro sopravvissuto, secondo quanto raccontato dalle autorità locali. Sonoin corso le ricerche degli altri due passeggeriquanto avvenuto ieri per cause non chiare, come hanno spiegato polizia e autorità portuali. Gelle e un poliziotto hanno toccato terra nella città balneare di Mahambo stamattina – 21 dicembre -, sembraessere saltati fuori dal, come ha riferito Jean-Edmond Randrianantenaina, a capo dell’autorità portuale. In un video condiviso sui social media, il 57enne Gelle appare esausto su una sedia a sdraio,...

