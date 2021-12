M-Sport ha finito i test di sviluppo della Puma Rally1 (Di martedì 21 dicembre 2021) Per due giorni il team britannico è stato con Adrien Fourmaux e Craig Breen a testare la versione definitiva e più evoluta sviluppata a Dovenby Hall. Mentre M-Sport continua a non comunicare nulla ufficialmente su questa sessione di test, il pilota irlandese ne ha però parlato in giro e così la voce si è sparsa. Source Leggi su rallyeslalom (Di martedì 21 dicembre 2021) Per due giorni il team britannico è stato con Adrien Fourmaux e Craig Breen aare la versione definitiva e più evoluta sviluppata a Dovenby Hall. Mentre M-continua a non comunicare nulla ufficialmente su questa sessione di, il pilota irlandese ne ha però parlato in giro e così la voce si è sparsa. Source

