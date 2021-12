Lunedì 20 Dicembre 2021 – 388ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di martedì 21 dicembre 2021)Ora inizio: 12:01 L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl 2475, Delega al Governo in materia di disabilità. L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’articolo 3 reca disposizioni finanziarie, l’articolo 3 la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Il relatore, sen. De Vecchis (L-SP), ha sottolineato l’alto valore morale del ddl che, approvato all’unanimità dalla Camera, mira a garantire alla persona con ...