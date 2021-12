Lulù Selassié | il padre di Manuel Bortuzzo non la cita – la sua reazione nel post puntata

Leggi su biccy

(Di martedì 21 dicembre 2021)ieri sera ha passato una serata un po’ agrodolce. Dolce perché ha vinto il televoto settimanale che l’ha eletta come preferita (e le ha regalato l’immunità settimanale), agro perché suo suocero ha fatto i salti carpiati pur di non nominarla mai. Ospite della, Francoha avuto l’opportunità di fare una sorpresa a suo figlio, e fra un complimento e l’altro: (“L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere“), hato un po’ di vipponi a lui cari. Da Aldo Montano ad Alex Belli, passando per Katia Ricciarelli fino a Giucas Casella. “Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti ...