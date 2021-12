Ludopatia | sintomi | cause e come curarla

Leggi su dilei

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non ci sono solo dipendenzequelle da sostanze stupefacenti o da alcol. Negli ultimi anni infatti, ne sono emerse di nuove,quella da gioco d’azzardo (la) e da shopping compulsivo. L’etimologia ci aiuta a capire di cosa si tratta: il termine, è formato da due parole di derivazione greca, ovvero ludos (gioco), e pathos (sofferenza, malattia). La, che in psicologia prende il nome di disturbo da gioco d’azzardo, si riferisce a una condizione in cui chi ne soffre non riesce a resistere al desiderio di giocare d’azzardo.già per altri disturbi psicologici, anche lain alcuni casi può avere delle ripercussioni importanti sulle attività quotidiane. Oggi poi, è diventato ancora più semplice giocare d’azzardo e in questo ...