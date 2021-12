Luciano Spalletti in conferenza stampa (Di martedì 21 dicembre 2021) Alla vigilia dell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A, contro lo Spezia, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Alla vigilia dell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A, contro lo Spezia, l’allenatore del Napoli,, ha parlato in. L'articolo ilNapolista.

Advertising

sechesi : Il Napoli si è presentato a San Siro con 16 giocatori di movimento e una formazione che rimaneggiata è dire poco, s… - CalcioPillole : Le dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano #Spalletti, alla vigilia del match contro lo #Spezia in programma… - napolista : Luciano #Spalletti in conferenza stampa Le dichiarazioni del tecnico del Napoli alla vigilia di Napoli-Spezia, ult… - 98Interista : @internazionaleL Quanto sei ossessionato caro Luciano. Pensa che Pancrazio come lo definisci tu, tu ha fatto festeg… - ilnapolionline : LIVE - Conferenza stampa di Luciano Spalletti (21/12/2021) - -