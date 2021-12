Lucca: ladri in casa del sindaco, rubati preziosi e regali Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso sindaco: al suo rientro in casa ha trovato tutto sottosopra e ha scoperto mancavano alcuni gioielli e perfino i regali acquistati per la famiglia nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021) A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso: al suo rientro inha trovato tutto sottosopra e ha scoperto mancavano alcuni gioielli e perfino iacquistati per la famiglia nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lucca: ladri in casa del sindaco, rubati preziosi e regali Natale - AnsaToscana : Ladri in casa sindaco Lucca, rubati preziosi e regali Natale. La scoperta al rientro di Tambellini nella sua abitaz… - FabioBruni12 : RT @GiorgiaMeloni: Sentenza vergognosa del tribunale di Lucca: negato il risarcimento alla cassiera di un supermercato colpita a fucilate d… - iltirreno : Lucca: brutta sorpresa per il primo cittadino: domenica sera la sua casa è stata messa a soqquadro dai topi d'appar… - Mary35999509 : RT @GiorgiaMeloni: Sentenza vergognosa del tribunale di Lucca: negato il risarcimento alla cassiera di un supermercato colpita a fucilate d… -