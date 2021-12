Love is in the air, trama 21 dicembre: i dubbi di Engin (Di martedì 21 dicembre 2021) La paternità di Kiraz sarà al centro della ribalta a Love is in the air, come rivela la trama di oggi, martedì 21 dicembre. Amici e familiari di Eda e Serkan, infatti, cominceranno a sospettare che la bambina possa essere figlia dei due ex fidanzati e per la Yildiz cominceranno i guai. La paesaggista, da quando ha rivisto Bolat, cinque anni dopo la fine della loro burrascosa relazione, ha fatto di tutto per allontanarlo e per non fargli intuire che Kiraz sia sua figlia dal momento che, quando ha scoperto di essere incinta, sapendo che il giovane non aveva alcuna intenzione di diventare padre, ha deciso di non dirgli niente e ha allevato da sola la piccola, con il prezioso aiuto di Melek ed Ayfer. Serkan, dal canto suo, ha deciso di provare a riconquistare Eda e si è convinto che Kiraz sia figlia di Melo e Burak, come hanno spiegato ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 dicembre 2021) La paternità di Kiraz sarà al centro della ribalta ais in the air, come rivela ladi oggi, martedì 21. Amici e familiari di Eda e Serkan, infatti, cominceranno a sospettare che la bambina possa essere figlia dei due ex fidanzati e per la Yildiz cominceranno i guai. La paesaggista, da quando ha rivisto Bolat, cinque anni dopo la fine della loro burrascosa relazione, ha fatto di tutto per allontanarlo e per non fargli intuire che Kiraz sia sua figlia dal momento che, quando ha scoperto di essere incinta, sapendo che il giovane non aveva alcuna intenzione di diventare padre, ha deciso di non dirgli niente e ha allevato da sola la piccola, con il prezioso aiuto di Melek ed Ayfer. Serkan, dal canto suo, ha deciso di provare a riconquistare Eda e si è convinto che Kiraz sia figlia di Melo e Burak, come hanno spiegato ...

