Love is in the Air, anticipazioni oggi 21 dicembre: il bacio fra Eda e Serkan (Di martedì 21 dicembre 2021) anticipazioni della puntata martedì 21 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda nel 159esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Kemal si arrabbierà con Aydan che ha negato la loro relazione a Serkan, ma intanto la donna comincia ad avere Leggi su solodonna (Di martedì 21 dicembre 2021)della puntata martedì 21diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda nel 159esimo episodio italiano della seconda stagione della soap? Kemal si arrabbierà con Aydan che ha negato la loro relazione a, ma intanto la donna comincia ad avere

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su Medias… - CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ??Purtroppo, Love is in the air 2 non inizia bene la settimana. Ascolti in calo.?? Tuttavia, è successo anche agli altri p… - Yuna_in_Love : RT @ITZYelite: 211211 | ?? 2021 MAMA #ITZY ?? Red Carpet ITZ THE MAMAfia #ITZYatMAMA2021 @ITZYofficial - Yuna_in_Love : RT @ITZYelite: 211211 | ?? 2021 MAMA #ITZY ?? Red Carpet ITZ THE MAMAfia #ITZYatMAMA2021 @ITZYofficial - Yuna_in_Love : RT @ITZYelite: 211211 | ?? 2021 MAMA #ITZY ?? Red Carpet ITZ THE MAMAfia #ITZYatMAMA2021 @ITZYofficial -