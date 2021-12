Love is in the air, anticipazioni oggi 21 dicembre: Eda e Serkan, bacio doppio (Di martedì 21 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni martedì 21 dicembre, secondo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul arrivata alla seconda stagione? Mentre Aydan e Engin cominceranno ad avere dei dubbi sulla paternità di Kiraz, Serkan ed Eda si baceranno per ben due volte. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi martedì 21 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa puntata della seconda stagione raccontano che Eda e Serkan saranno protagonisti di un ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 21 dicembre 2021)is in the Air,martedì 21, secondo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul arrivata alla seconda stagione? Mentre Aydan e Engin cominceranno ad avere dei dubbi sulla paternità di Kiraz,ed Eda si baceranno per ben due volte.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmartedì 21ai due protagonisti della romantica soap? Ledi questa puntata della seconda stagione raccontano che Eda esaranno protagonisti di un ...

