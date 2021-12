Love is in the air, anticipazioni 22 dicembre: un bacio risveglia l’amore (Di martedì 21 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata mercoledì 22 dicembre. Un bacio appassionato risveglia l’amore di Eda e Serkan. Sigla Love is in the airSerkan ha capito che Eda non l’ha mai dimenticato, nonostante gli anni che sono trascorsi dall’ultima volta in cui sono stati insieme. Il Bolat sta conoscendo sempre meglio anche la piccola Kiraz, la bambina che non sa essere proprio sua figlia. Il tempo che stanno vivendo insieme gli fa scoprire caratteristiche della piccola a lui molto familiari. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto i sospetti che si tratti della figlia di Eda (e non di Melo) si fanno sempre più concreti. Ayfer e Aydan fanno di tutto per tenere lontani i due ex fidanzati. La zia di Eda vorrebbe vedere sua ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 dicembre 2021)is in the Air prossima puntata mercoledì 22. Unappassionatodi Eda e Serkan. Siglais in the airSerkan ha capito che Eda non l’ha mai dimenticato, nonostante gli anni che sono trascorsi dall’ultima volta in cui sono stati insieme. Il Bolat sta conoscendo sempre meglio anche la piccola Kiraz, la bambina che non sa essere proprio sua figlia. Il tempo che stanno vivendo insieme gli fa scoprire caratteristiche della piccola a lui molto familiari. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto i sospetti che si tratti della figlia di Eda (e non di Melo) si fanno sempre più concreti. Ayfer e Aydan fanno di tutto per tenere lontani i due ex fidanzati. La zia di Eda vorrebbe vedere sua ...

