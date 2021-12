Lotta allo spopolamento dei borghi, dal ministero cultura l’avviso pubblico per 1 miliardo di euro (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “Il ministero della cultura ha emesso l’avviso pubblico che indirizza 1 miliardo di euro per il rilancio di 250 borghi italiani. Le risorse sono previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresentano un’importante iniziativa per contrastare lo spopolamento con azioni efficaci a medio e lungo termine. Mi auguro che la Regione Abruzzo riesca a proporre progetti validi per intercettare queste risorse e non perda l’opportunità messa in campo dal Governo”. Ad affermarlo è il deputato del M5S Gianluca Vacca, componente della commissione cultura. “Per combattere lo spopolamento nei borghi e nelle aree interne – continua – bisogna attuare strategie adeguate per promuovere turismo, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – “Ildellaha emessoche indirizza 1diper il rilancio di 250italiani. Le risorse sono previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresentano un’importante iniziativa per contrastare locon azioni efficaci a medio e lungo termine. Mi auguro che la Regione Abruzzo riesca a proporre progetti validi per intercettare queste risorse e non perda l’opportunità messa in campo dal Governo”. Ad affermarlo è il deputato del M5S Gianluca Vacca, componente della commissione. “Per combattere loneie nelle aree interne – continua – bisogna attuare strategie adeguate per promuovere turismo, ...

