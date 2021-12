Lopffredo | “Buongiorno Italia non vinse la gara per aver inserito la clausola aggiuntiva”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il Presidente del Consiglio comunale ed ex assessore al commercio Dario Loffredo, ieri mattina, è stato ascoltato dai Pm che conducono l’inchiesta sui mercatini di Natale, dove lo stesso Loffredo risulta indagato per turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta sui mercatini di Natale avviata nel 2016. Una richiesta di essere ascoltato avanzata dal suo legale Giovanni Annunziata, presente all’interrogatorio, per chiarire la posizione di Loffredo. Come è noto, con la chiusura delle indagini, si attendono le richieste di rinvio a giudizio ma gli indagati hanno la possibilità di chiedere di essere ascoltati. Due i punti che il legale e il suo assistito hanno voluto chiarire al Pm Cosentino. Il tenore delle intercettazioni e il famoso bando di. Sulle intercettazioni telefoniche ne è stato chiarito il tenore, soprattutto quelle con Ciro Pietrofesa, anche lui indagato e ...