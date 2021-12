Lopalco: “No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato” (Di martedì 21 dicembre 2021) tampone anche per i vaccinati per contrastare la variante Omicron? “Fra tutte le misure possibili sinceramente quella che escluderei è l’idea di obbligare a fare un tampone le persone che hanno fatto due o tre dosi di vaccino perché questo andrebbe anche come messaggio ‘pedagogico’ nei confronti dei cittadini a cui abbiamo detto finora ‘vaccinatevi perché la vaccinazione ci può permettere ampi gradi di libertà’. Dire ora ‘nonostante la vaccinazione prima di andare al cinema devi fare un tampone’, fa venire meno un principio finora sostenuto con forza”. Lo ha detto l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, intervenendo ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1 sulle eventuali, nuove, misure allo studio per arginare la quarta ondata e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021)anche per iper contrastare la variante Omicron? “Fra tutte le misure possibili sinceramente quella che escluderei è l’idea di obbligare a fare unle persone che hanno fatto due o tre dosi di vaccino perché questo andrebbe anche come‘pedagogico’ nei confronti dei cittadini a cui abbiamo detto finora ‘vaccinatevi perché la vaccinazione ci può permettere ampi gradi di libertà’. Dire ora ‘nonostante la vaccinazione prima di andare al cinema devi fare un’, fa venire meno un principio finora sostenuto con forza”. Lo ha detto l’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento, intervenendo ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1 sulle eventuali, nuove, misure allo studio per arginare la quarta ondata e la ...

