Lombardia: da Regione altri 600mila euro per commercio, eventi e cinema (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia stanzia altri 593.000 euro a sostegno della ripresa economica. Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che ha integrato le risorse della misura. Lo strumento, ‘Confidiamo nella ripresa', con una dotazione finanziaria iniziale di 60 milioni di euro, è dedicata ai settori che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 quali la ristorazione, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, commerciali al dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degli eventi privati, le attività di proiezione cinematografica e di gestione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Milano, 21 dic. (Adnkronos) -stanzia593.000a sostegno della ripresa economica. Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che ha integrato le risorse della misura. Lo strumento, ‘Confidiamo nella ripresa', con una dotazione finanziaria iniziale di 60 milioni di, è dedicata ai settori che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 quali la ristorazione, ilal dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, commerciali al dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degliprivati, le attività di proiezionetografica e di gestione di ...

Agenzia_Ansa : Moratti: 'L'unico nome per il Quirinale del centrodestra è quello del presidente Silvio Berlusconi. Io mi occupo di… - TrasportiItalia : La @RegLombardia dà il via libera al sostegno economico per il conseguimento della patente di autista nel trasporti… - ParliamoDiNews : Lombardia: da Regione altri 600mila euro per commercio, eventi e cinema – Libero Quotidiano #lombardia #regione… - Dadazyb : RT @MusicNews81: La regione più vaccinata e più contagiata con più morti #Lombardia #SiSiVax #Covid_19 #tamponatevi_e_basta #DRAGHIinGALERA… - Yogaolic : RT @laramps: Le cosucce incostituzionali permesse dall regione Lombardia approfittando del Covid -