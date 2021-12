L’Olimpia Milano salta per Covid l’Eurolega e la sfida-scudetto con la Virtus Bologna (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre il calcio si arrovella sul rinvio di Udinese-Salernitana il basket registra un caso Covid molto più pesante. L’ATS si Milano ha bloccato la trasferta di Eurolega delL’Olimpia Milano a Kaunas, e la squadra che guida il campionato di basket di Serie A1 salterà anche la sfida -scudetto di Santo Stefano contro la Virtus Bologna, grande rivale per il titolo e seconda in classifica. L’Olimpia ha comunicato che sei membri del “gruppo squadra” sono risultati positivi al Covid e le autorità sanitarie hanno proceduto, come nel caso della Salernitana, a bloccare tutto. “L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre il calcio si arrovella sul rinvio di Udinese-Salernitana il basket registra un casomolto più pesante. L’ATS siha bloccato la trasferta di Eurolega dela Kaunas, e la squadra che guida il campionato di basket di Serie A1 salterà anche ladi Santo Stefano contro la, grande rivale per il titolo e seconda in classifica.ha comunicato che sei membri del “gruppo squadra” sono risultati positivi ale le autorità sanitarie hanno proceduto, come nel caso della Salernitana, a bloccare tutto. “L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test ...

