Lockdown parziale a Natale? Tamponi (anche ai vaccinati), mascherine, feste vietate: cosa può decidere il governo (Di martedì 21 dicembre 2021) Tampone obbligatorio anche ai vaccinati (nel Lazio diventa realtà per una fascia della popolazione molto esposta al virus: i sanitari). E poi accessi limitati agli eventi, divieto di... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021) Tampone obbligatorioai(nel Lazio diventa realtà per una fascia della popolazione molto esposta al virus: i sanitari). E poi accessi limitati agli eventi, divieto di...

Advertising

assaloni : RT @alessiamalagutl: 44mila persone hanno partecipato alla manifestazione di questo sabato che arriva alla vigilia della fine del lockdown… - marcovarini : @valy_s A parziale scusante va detto che lo sapevamo già. Non toccano il #Natale perché non sono così stupidi, sann… - trogloz : @Dov_EL Nessun distacco… solo lockdown.. poco energia e molto costosa. Deve essere una privazione parziale non un’a… - PulcinoRossoner : RT @delfavero_d: @Cartabellotta Riduzione della capienza + Rinuncia ai grandi eventi = Lockdown Parziale. Con il 90% tra vaccinati e guarit… - delfavero_d : @carenuolcher @Cartabellotta Eh no caro amico. 'Riduzione della capienza' vuol dire che al cinema, a teatro e a ris… -