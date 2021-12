L’obiettivo per il centrocampo del Napoli si allontana? Lui sogna la Roma (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Napoli, oltre alla necessità di intervenire sul mercato per assicurarsi il difensore centrale e il terzino sinistro, monitora un colpo a centrocampo anche in vista della prossima estate. Tra i vari nomi tenuti d’occhio dal ds Cristiano Giuntoli, spicca quello di Davide Frattesi. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo sta ben impressionando sotto la gestione del tecnico Dionisi. E adesso tutte le big della Serie A sono interessate all’ex Monza. Calciomercato Napoli FrattesiTuttavia, il calciatore parrebbe avere le idee ben chiare. Il Messaggero fa sapere, infatti, che la Roma sarebbe in prima fila per il classe ’99 per più di una ragione. Il primo vantaggio potrebbe essere rappresentato dal 30% sulla futura rivendita che i giallorossi godono in caso di cessione, fattore che garantirebbe difatti un vero e ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Il, oltre alla necessità di intervenire sul mercato per assicurarsi il difensore centrale e il terzino sinistro, monitora un colpo aanche in vista della prossima estate. Tra i vari nomi tenuti d’occhio dal ds Cristiano Giuntoli, spicca quello di Davide Frattesi. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo sta ben impressionando sotto la gestione del tecnico Dionisi. E adesso tutte le big della Serie A sono interessate all’ex Monza. CalciomercatoFrattesiTuttavia, il calciatore parrebbe avere le idee ben chiare. Il Messaggero fa sapere, infatti, che lasarebbe in prima fila per il classe ’99 per più di una ragione. Il primo vantaggio potrebbe essere rappresentato dal 30% sulla futura rivendita che i giallorossi godono in caso di cessione, fattore che garantirebbe difatti un vero e ...

