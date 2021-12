L’obiettivo del Napoli si allontana | spunta un nuovo club di Serie A su di lui

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilnelle prossime settimane conta di rinforzarsi sulla fascia mancina, considerando un Faouzi Ghoulam mai realmente nelle condizioni di coadiuvare Mario Rui. Il nome individuato da tempo è quello di Reinildo Mandava, esterno di proprietà del Lille che potrebbe lasciare ilfrancese ancor prima della scadenza naturale del suo contratto. Tuttavia, secondo quanto si apprende dal portale Tuttomercatoweb.com, su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. LILLE, FRANCE – SEPTEMBER 14: Dodi Lukebakio of VfL Wolfsburg is challenged by Reinildo Mandava of Lille during the UEFA Champions League group G match between Lille OSC and VfL Wolfsburg at Stade Pierre-Mauroy on September 14, 2021 in Lille, France. (Photo by Lars Baron/Getty Images)La società biancoceleste, oltre ad Angileri, monitora il mozambicano, viste le ...