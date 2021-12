Lo straordinario Natale di Zoey, dal 24 dicembre in esclusiva su RaiPlay (Di martedì 21 dicembre 2021) “Voglio passare il Natale più alla Mitch di sempre” confida Zoey al fidanzato Max cercando di riunire tutta la famiglia come faceva il padre quando era vivo. E per rendere il Natale comunque magico continueranno a cantare. Questa volta però non saranno solo sentimenti ed emozioni a trasformarsi in melodie, Zoey e gli altri protagonisti infatti si esprimeranno anche con i canti natalizi. Dal 24 dicembre in prima visione esclusiva su RaiPlay “Lo straordinario Natale di Zoey” il film delle feste con tutti i protagonisti della comedy con Jane Levy. Scritta da Austin Winsberg e diretta da Richard Shepard, il film segue il filone narrativo della serie. Dopo la morte del padre Mitch, la famiglia Clarke si trova per la prima ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) “Voglio passare ilpiù alla Mitch di sempre” confidaal fidanzato Max cercando di riunire tutta la famiglia come faceva il padre quando era vivo. E per rendere ilcomunque magico continueranno a cantare. Questa volta però non saranno solo sentimenti ed emozioni a trasformarsi in melodie,e gli altri protagonisti infatti si esprimeranno anche con i canti natalizi. Dal 24in prima visionesu“Lodi” il film delle feste con tutti i protagonisti della comedy con Jane Levy. Scritta da Austin Winsberg e diretta da Richard Shepard, il film segue il filone narrativo della serie. Dopo la morte del padre Mitch, la famiglia Clarke si trova per la prima ...

